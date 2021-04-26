В Москве задержаны экс-руководители банка за хищение миллиарда рублей

В Москве задержали экс-главу банка и его заместителя по подозрению в хищении миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с сентября 2018 по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе кредитной организации образовался «портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, принимаются обеспечительные меры по возмещению ущерба», – сообщила Волк.

Задержанные взяты под стражу. О каком конкретно банке идет речь, не уточняется.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.04.21

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