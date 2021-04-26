Убийство попутчицы из BlaBlaCar: мужчина получил 25 лет колонии

В Подмосковье суд приговорил Виталия Чикирёва к 25 годам лишения свободы за убийство попутчицы, а также серию разбойных нападений на женщин. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, период с ноября по декабрь 2018 года Чикирёв совершил ряд разбойных нападений на женщин на территории Москвы и городского округа Чехов Московской области. По приглашению потерпевших мужчина входил к ним в квартиры, но затем применял к ним насилие, похищал денежные средства и ценные вещи.

В ночь с 23 на 24 декабря 2018 года Чикирёв, находясь в машине одной из жертв, задушил ее. Труп он спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов.

Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), чч. 1, 3, 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Решением суда он приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальные 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

Как сообщал «Новый День», погибшая – 29-летняя москвичка Ирина Ахматова. 23 декабря 2018 года она отправилась на своей машине из столицы в Тулу и воспользовалась сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. Возле одной из станций метро женщина подобрала мужчину, который якобы планировал добраться до Тулы. Последний раз женщина выходила на связь с семьей в районе Серпухова, а её телефон последний раз был включён в Ярославле.

По подозрению в причастности к пропаже москвички задержали 39-летнего жителя подмосковного Серпухова Виталия Чикирева. Он оказался ранее судим за изнасилование и мошенничество. По некоторым данным, несколько лет назад проходил по делам о нападении и убийстве водителей. Следователям Чикирев заявил, что хотел ограбить попутчицу, но потом убил ее.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.04.21

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