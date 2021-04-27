В Москве уволен главврач больницы, где избивают пациентов

В Москве уволен главный врач больницы имени Ф. И. Иноземцева. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения. Поводом стало видео в соцсетях с издевательствами персонала этого медучреждения над пожилой женщиной.

«В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так и городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены», – говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения подчеркивает, что готов оказывать содействие правоохранительным органам.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В одном из мессенджеров появилось видео, на котором медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Установлено, что женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.04.21

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