Донбасс «завис»: переговоры Путина и Зеленского рискуют оказаться бессмысленными

Жители Донбасса продолжают оставаться в западне политического и экономического конфликта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты и политики заявили, что президент Украины Владимир Зеленский находится в «заложниках» Запада, его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бессмысленны, а урегулирование ситуации практически невозможно.

В частности, социолог Евгений Копатько обратил внимание, что отношения Москвы и Киева, которые, казалось, дошли до дна, продолжают ухудшаться. «Деградация есть, будет хуже и безвозвратно. Перспектив нет никаких. Сейчас случилась демобилизация на Донбассе, но люди продолжают оставаться в окопах. Общество привыкает к украинской власти. Вот закрыли три оппозиционных канала. Считаете общество это поддержало? Да, 52% поддержало, около 20% только не согласны. Вопрос дерусификации идет стремительно и безвозвратно. Русского языка на Украине уже нет, и не будет такими темпами. Более 60% считает, что должен был один государственный язык. На юго-востоке тоже. У жителей юго-востока полная деморализация. Я бы не стал строить иллюзий», – констатировал он.

В этой связи Копатько также отметил, что Киев представил события вокруг Донбасса как свою победу. «Зеленский сумел стабилизировать свои политические позиции. Что получается сейчас? Ему нужен результат либо военный, либо политический. Военные, как вы поняли, отложили на неделю, год – никто не знает… Вопрос политический – на Украине отвод российских войск восприняли как победу, и никак иначе», – подчеркнул социолог.

Российский политолог, директора Института политических исследований Сергей Марков со своей стороны отметил, что переговоры между Путиным и Зеленским, которые анонсировал украинский президент, практически бессмысленны. «Какой смысл ему говорить с ним. На Донбассе на это тоже не возлагают надежды», – сказал он.

Эксперт пояснил, что Зеленский все также лишен субъектности в принятии решений. «Он взят в заложники группой офицеров иностранных государств. Он как будто кричит в голос: «Я взят в заложники, помогите мне!» Конечно, он делает это своеобразно. Сейчас, например, он предложил расширить «нормандскую четверку», включив в нее США, Канаду и Великобританию. Многие могут изумиться – ну, при чем тут Великобритания и какая Канада. Но так Зеленский показывает, кто реально руководит Украиной. Владимир Путин относится к нему как к хорошему парню, который взят в заложники», – считает Марков.

Украинский политик Олег Царев полагает, что встреча президентов РФ и Украины может состояться только после встречи Путина с Джо Байденом. «По источникам из Украины известно, что Зеленскому дали понять, что встреча будет после встречи Байдена с Путиным. Для Зеленского – это рейтинг. Для Путина – это совершенно неинтересно и не нужно. Он согласен на встречу, если Зеленский сделает что-то конкретное. Зеленский не знает, что он может пообещать Путину. Он не может принимать решения. Поэтому встреча возможна только после встречи Путина с Байденом. Зеленский побежит и выполнить то, о чем договорится Путин с Байденом», – полагает он.

«Весь мир сейчас был в ожидании войны между ополчением и Киевом. Россия продемонстрировала, что она за Донбасс будет сражаться. НАТО и Европа и США четко ответили, что они воевать за Украину не будут», – считает Царев.

По мнению Копатько, прогноз более негативный. «Американцы Украину не отпустят. Она для них важна. Это – плацдарм, мировой чернозем. Думаю, они здесь останутся, закоптятся и вопрос продажи земли более важен, чем переговоры. Британцы уже там закоптились. Скорее всего, зайдут две страны и усилят свое присутствие. Думаю, такой печальный исход практически не минуем», – прогнозирует он.

Копатько также отметил, что сейчас есть четыре варианта развития событий. «Вхождение ЛНР и ДНР в состав России, второй – самостоятельный статус, третье – возвращение на Украину в составе расширенной автономии, четвертый – возвращение в качестве области», – сказал он.

Однако эксперт выразил уверенность, каждый из этих вариантов по-своему провальный. «У них даже выбора нет. Их нацики считают вне закона – Украина отсекала все возможности для диалога. Жизнь такова, что российские стандарты на Донбассе присутствуют, рубль ходит, там российская система образования и медицины, коммуникация и прочее», – сказал он.

Как считает Марков, такая ситуация в значительной мере заставляет жителей Донбасса ждать обострения ситуации. «На Донбассе есть люди, которые хотели бы, чтобы Донбасс стал частью Украины. По оценкам социологов, это 5% примерно населения. 95% даже хотели бы некого обострения, потому что они надеются, что в случае обострения произойдет решение РФ присоединить ЛНР и ДНР по крымскому сценарию», – сказал он.

Однако, как считает Копатько, Москве Донбасс не нужен. «Украина не пойдет на компромисс с Донбассом. А люди не выйдут из окопов… Там полмиллиона русских паспортов, но, судя по заявлениям, Донбасс будут пытаться впихнуть обратно на Украину. Люди зависли», – отметил эксперт и добавил, что на юго-востоке Украины уже начинается разочарование.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.04.21

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