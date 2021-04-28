В особо крупном размере: в Подмосковье экс-полицейский и экс-адвокат попались на взятках

В Подмосковье 33-летний бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Мытищенское» и 51-летний бывший адвокат признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае 2019 года злоумышленники решили получить взятку у мужчины, в отношении которого осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия. Используя свое должностное положение, экс-полицейский предложил мужчине через знакомого передать адвокату денежные средства в размере 3 млн рублей за не привлечение его к уголовной ответственности.

Мужчина согласился дать 2 млн рублей, и разными частями передал деньги адвокату. Однако после он сообщил о взятке в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В рамках расследования было проведено более 10 обысков по месту жительства и работы фигурантов, более 20 допросов, проведено более 10 экспертиз, в том числе техническая экспертиза изъятых компьютеров и электронных носителей, лингвистическая экспертиза аудиозаписей телефонных переговоров, почерковедческая экспертиза документов адвокатской деятельности. Собранные по делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что гражданский иск на сумму 2 млн рублей, поданный потерпевшим, выделен в отдельное производство.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.04.21

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