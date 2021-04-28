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Среда, 28 апреля 2021, 12:12 мск

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В Москве из апартаментов украдено 390 золотых монет

В центре Москвы злоумышленник украл 390 золотых монет общей стоимостью в 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, кража была совершена в апартаментах на Пресненской набережной. Мужчина имел доступ в квартиру 34-летнего москвича и, выбрав момент, когда в помещении не было хозяина похитил 390 золотых монет общей стоимостью более 15 млн рублей.

Подозреваемый был задержан в Ивановской области. У него были изъяты два автомобиля, которые он приобрел на вырученные от продажи монет деньги, а также несколько монет.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Александра Быстрицкая

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