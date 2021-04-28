«Система псевдообразования ведет к появлению цифровых овощей»: суверенитет России пытаются подорвать через школьников

В России лоббисты цифровизации пытаются через систему образования воздействовать на детей, чтобы подорвать суверенитет страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня политолог Сергей Михеев сегодня на пресс-конференции в Москве, обратив внимание, что «цифровыми овощами» проще управлять.

«Я глубоко убежден, что существуют схемы разрушения национальных суверенитетов и универсализации населения планеты – так называемая глобализация, в том числе через внедрение стандартов, способов обработки сознания населения. Работа с молодежью и детьми здесь в приоритете. Не получается военным путем лишить страну суверенитета – ничего страшного! Зайдут через детей и образование. Сделают так, чтобы изнутри все сгнило или нивелировалось до состояния полного обморожения, когда вырастет поколение, которое не будет понимать, где оно живет, что с ним происходит, как им управляют, есть ли у него история, культура, традиции…» – подчеркнул Михеев.

По его словам, эта работа ведется, в том числе, через реформу системы образования и цифровизацию под прикрытием научно-технического прогресса. «Делается это под лозунгами того, что сейчас 21 век, технологические вызовы. Мы не можем оставаться в стороне, мы должны соответствовать «реалиям». Должны. Вопрос: как соответствовать? Через полное подчинение себя каким-то стандартам? Это не будет победа, это будет поражение», – считает эксперт.

«Система псевдообразования ведет к появлению цифровых животных, цифровых овощей, которые ничего не понимают. Не понимают, что с ними происходит. Такими людьми легче всего управлять», – констатировал Михеев.

По его словам, среди цифровизаторов есть не только «огромное количество бесполезных идиотов, которые просто пытаются заработать на деньги», но и тех, кто действует вполне осознанно. «Есть и люди, которые вполне осознают ситуацию. Под разными предлогами, будучи внутренне солидарны с мнением о том, что с Россией нужно каким-то образом покончить, – вполне осознано это делают. Они могут обманывать руководство страны, проводя некую операцию по лишению суверенитета, внушая правящему слою, что это и есть способ спасения», – сказал политолог.

«Не поражением будет выработка модели развития, которая будет сочетать все лучше из наших традиций, конкурентных преимуществ и средств технического прогресса. Но это более сложная и творческая задача, чем та, которую ставят перед собой цифровизаторы и реформаты. Этим они не озабочены», – заключил Михеев.

Как сообщал «Новый День», ранее член экспертно-консультативного совета верхней палаты парламента по вопросам семейного права Анна Швабауэр заявила, что дистанционное цифровое образование, которое сейчас активно насаждается в российских школах, активно стало внедряться еще несколько лет назад, и это не связано с нынешней пандемией коронавируса. «По нацпроекту должны появиться цифровые двойники и профили цифровых компетенций. Минпросвещения уже анонсировало появление цифровой биографии школьника, чтобы объединить в ней и внеучебную деятельность», – подчеркнула эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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