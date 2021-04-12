«По шаблонам Пентагона»: правительство РФ с 2016 года реализует диверсию в системе образования

Правительство РФ заставляет детей учиться по шаблонам Пентагона, который ведет против России «гибридную войну». Как заявили эксперты, власти «прикрываются» пандемией коронавируса, объясняя необходимость цифрового образования, хотя реализуют планомерный уход на дистанционную форму обучения с 2016 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, член экспертно-консультативного совета Совета Федерации по вопросам семейного права Анна Швабауэр считает, что коронавирусные причины цифровизации образования являются лишь предлогом для изменения системы образования. «Реформа образования сейчас в основном связана с цифровизацией. Чиновники в последнее время часто говорили, что цифровизация обусловлена коронавирусом. 16 марта состоялось выступление зампреда правительства Татьяны Голиковой в СовФеде как раз по реформе образования. Она говорила, что внедрение цифровой образовательной среды обусловлено реакцией на пандемию. Однако анализ правовой базы и методических документов показывает, что цифровизация школы была задумана задолго до коронавируса, планы существовали и до этого», – подчеркнула она.

Швабауэр отметила, что действующий закон об образовании уже допускает образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных технологий. «Причем предусмотрен также вариант реализации образовательных программ с использованием «исключительно» – там используется такое слово – таких механизмов. Никаких ограничений по форме получения образования или форме обучения нет», – пояснила она.

«Эта норма развита в приказе Минобрнауки №816, в котором говорится, что допускает отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимися в аудитории. Также там говорится, что учебная организация самостоятельно определяет соотношения объема занятий», – уточнила эксперт.

Более того, Швабауэр обратила внимание, что еще в 2016 году был принят паспорт проекта современной образовательной среды, который предусматривал, что в 2025 году около 5 млн студентов и 6 млн учащихся должны пройти обучения на онлайн-курсах формального и неформального обучения.

По ее словам, в 2018 году тенденция продолжилась. «В 2018 принимается нацпроект образование. К 2024 году во всех субъектах РФ должна быть внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – и это задолго до коронавируса. В конце 2020 года принимается постановление правительства № 2040 – о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. В нем говорится, что целями является обеспечение возможности использования цифровой образовательной среды на постоянной основе на всей территории РФ. Мы видим внедрение по всей России. К нам поступает очень много жалоб по этому поводу. В Белгородской области родители сообщили, что в конце августа им пришло сообщение, что класс становится цифровым, поэтому нужно прийти в школу и получить гаджеты. Процесс был приостановлен только благодаря сопротивлению родителей», – сообщила Швабауэр.

«По нацпроекту должны появиться цифровые двойники и профили цифровых компетенций. Минпросвещения уже анонсировало появление цифровой биографии школьника, чтобы объединить в ней и внеучебную деятельность», – продолжила эксперт.

«Я бы хотела обратить внимание на приказ Минцифры от 18 ноября 2020 года № 600. В нем сказано, что доля учащихся, по котором осуществляет ведение цифрового профиля на платформе цифровой образовательной среды к 2030 году – 100%. При том, что нам сообщается, что это – эксперимент, что к 2022 году будут подведены итоги, что будут обсуждение. Но мы видим документы Минцифры – процесс уже запущен», – констатировала она.

«В нем (документе) также сказано, что доля заданий для учащихся в электронной форме к 2030 году составит 70%. 70% обучения по решению реформаторов может стать электронным», – уточнила эксперт.

«К 2024 году обучающимся будет представлена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. Подразумевается персонализация образования. Если проанализировать, что это такое, становится понятно, что это способно подорвать образовательное единство страны и перевести учащихся на самообучение. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по индивидуальным траекториям к 30 году – 80%. К 24 году должны быть сняты для реализации школьных программ в сетевой форме», – отметила она.

При этом Швабауэр обратила внимание, что все правительственные документы об образовании нацелены именно на цифровой аспект – в планах кабинета министров практически не упоминаются реальные занятия музыкой, танцами.

«Сейчас также подготовлен приказ, который утверждает стандарт цифровой школы. Он еще не принят. Согласно нему, не менее 50% педагогов должны использовать сервисы с цифровым образовательным контентом. Максимум не установлен. Ее один документ, который вызывает тревогу, – распоряжение Минпросвещения «Р-44». Реформа образования приведет к использованию глобальных образовательных платформ. А что у нас с суверенитетом образовательных процессом? Оккультная идеология лежит в основе этих реформ. Мы не против инноваций, но против разрушения традиционного образования, разрушения когнитивных способностей детей их здоровья. Планы, которые мы читаем, нас очень беспокоят, они показывают, что такие угрозы существуют», – возмутилась Швабауэр.

Кроме этого, эксперт отметила, что методические рекомендации по внедрению цифрового образования, на которые ориентируются российские власти, созданы по документам Всемирного банка. «В рекомендациях сказано, что цифровая трансформации образования является бесспорной мировой тенденцией, и идет прямая отсылка к документам Всемирного банка», – констатировала она.

Журналист, теле- и радиоведущая Анна Шафран со своей стороны назвала происходящее в сфере образования – вредительством и диверсией. «Цифровое образование, умные классы – стратегия Пентагона в гибридной войне с Россией. Власти заставляют детей учиться по шаблонам Пентагона», – считает она.

Москва, Александра Быстрицкая

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