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Четверг, 29 апреля 2021, 14:32 мск

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Дело о клевете на ветерана: Бабушкинский суд Москвы подтвердил приговор Навальному

Апелляционная жалоба на приговор Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко отклонена. Такое решение принял сегодня Бабушкинский суд Москвы, передает «Интерфакс».

После оглашения решения адвокат оппозиционера Вадим Кобзев заявил, что защита Навального намерена снова обжаловать это решение.

Напомним, 20 февраля мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тысяч рублей. Согласно фабуле уголовного дела, 2 июня 2020 года политик опубликовал в соцсетях ролик телеканала RT, призывающий россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Это видео Навальный сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию.

Москва, Светлана Антонова

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