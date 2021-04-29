Гибель актера Дмитрия Марьянова: главный фигурант отделалась условным сроком

Лобненский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели известного актера Дмитрия Марьянова. Директор организации по социальной реабилитации Оксана Мосунова, которой вменялось совершение преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), признана виновной, но осуждена на 3 года условно, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Согласно версии обвинения, Мосунова являлась директором коммерческой организации по социальной реабилитации, где находился Марьянов. Для осуществления деятельности организации руководитель привлекла персонал, не имеющий медицинского образования, без надлежащего оформления всех необходимых документов. Кроме того, у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В июле 2017 года после ухудшения состояния здоровья актера, имевшего заболевание вен нижних конечностей, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался.

Суд приговорил Мосунову к 3 годам лишения условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.04.21

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