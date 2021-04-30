Заставлял детей присылать интимные фото и видео: в Москве педофил получил 18 лет колонии

В Москве педофил получил 18 лет колонии за совращение несовершеннолетних в Интернете. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, от его действий пострадало семь детей.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с 2015 года по январь 2019 года. Злоумышленник Светислав Чекуров через одну из социальных сетей знакомился с детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Он представлялся им сверстником и называл вымышленное имя. В момент общения он начинал шантажировать своих жертв, оказывал психологическое давление и заставлял вести с ним переписку на интимные темы. Он также заставлял их записывать и присылать ему фотографии и видеоматериалы интимного характера. Установлено, что от действий фигуранта пострадало семь несовершеннолетних.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 7 эпизодов – ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и 9 эпизодов – п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

Отмечается, что преступника удалось обнаружить после того, как мать одного из детей узнала о случившемся и обратилась в полицию. Были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых удалось выяснить личность преступника.

По месту его жительства был проведен обыск, изъяты компьютерная техника с фото и видеоматериалами, имеющими значение для следствия. В ходе предварительного следствия установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении других малолетних и несовершеннолетних детей на территории Московской и Владимирской областей, а также городов Казани и Санкт-Петербурга.

Материалы уголовного дела составили 40 томов. Допрошено большое количество свидетелей и потерпевших, проживающих в разных регионах России. В ходе допроса мужчина признал свою вину в совершенных преступлениях.

Приговором суда Чекурову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.04.21

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