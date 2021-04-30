Москва рискует вернуться в эпоху дефицита продуктов питания

В Москву может вернуться дефицит продуктов. Об этом предупредили крупные российские производители и торговые сети в связи со вступлением 5 мая в силу новых правил движения грузового транспорта в мегаполисе. В столичной мэрии заверяют, что все проблемы будут решены, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, участники рынка не успевают получить новые пропуска. «Их оформление может занять несколько недель, а отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам», – отметили в одной из крупных пищевых компаний.

Кроме того, перевозчики отказываются от заказов из-за рисков штрафов. К примеру, зафиксированное камерой нарушение грузовика грозит штрафом в 5 тысяч рублей.

Повышение рисков повлияло на тарифы по перевозке еды, некоторые из них подорожали до 20%. Чтобы избежать срыва поставок и штрафов, часть перевозчиков делят партии на машины меньшей грузоподъемности, которые не подпадают под новые правила города.

«Но это требует большего числа водителей, а также увеличивает расходы», – пояснил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, некоторым перевозчикам отказали в получении новых пропусков, объясняя это неправильно оформленными документами.

По мнению одного из участников рынка, решением проблемы могло бы стать введение моратория на штрафы за отсутствие пропусков до устранения всех сложностей. Но для этого власти должны вступить в коммуникации с бизнесом, чем они, по его словам, до сих пор особо не интересовались.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что у крупных грузоперевозчиков, обеспечивающих жизнедеятельность города пропуска есть, а сотрудники, которые рассматривают заявки на получение пропусков, будут работать в обычном режиме с 4 по 7 мая, чтобы рассмотреть все заявки. Кроме того, сообщили в департаменте, решение затрагивает только транзитные машины – для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.04.21

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