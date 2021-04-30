Мэрия Москвы перенесла ввод ограничений для грузового транспорта

В Москве ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли с 5 мая на 15 июня. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Срок ранее уже меняли, ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонн должны были вступить в силу 5 апреля.

Перенос объяснили тем, что небольшие компании и индивидуальные предприниматели могли не успеть подготовиться к ограничениям, передает «Интерфакс».

Сообщается, что представители бизнеса опасались опоздать с подачей заявки на получение пропусков на въезд в город из-за длинных выходных с 1 по 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Москву может вернуться дефицит продуктов в результате введения новых правил перевозок большегрузным транспортом.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.04.21

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