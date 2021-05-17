Новое ЧП в частной московской клинике: СКР проверяет данные о травмировании пациента

Столичный главк Следственного комитета организовал проверку обстоятельство получения тяжелой травмы пациентом частной клиники. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В следственные органы поступила информация о госпитализации в одну из городских больниц в центре Москвы мужчины с черепно-мозговой травмой, которую он предположительно получил при прохождении обследования в одной из частных клиник.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего. Следователи опросят руководство и сотрудников частной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СКР.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (п. «в» ч. 2 ч. 1 ст. 238 УК РФ) после гибели пожилой женщины, лечившейся в частной клинике ООО «Медицина 24/7». После проведения процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. В дальнейшем пациента была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.21

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