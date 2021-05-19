«Мертвый груз»: законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам направлен в правительство РФ

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам направлен на согласование в правительство РФ. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. При этом политик обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин давал поручение кабинету министров проработать эту проблему, но пока безрезультатно.

Миронов напомнил, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам фракция «эсеров» вносила в Думу летом прошлого года. «Его рассмотрение переносилось 18 раз, и в марте этого года думское большинство его отклонило. Позиция партии «Единая Россия» предельно ясна: сначала депутаты от партии власти поддержали антинародную пенсионную реформу, а теперь они блокируют важнейшее решение, от которого зависит улучшения финансового положения десяти миллионов пенсионеров. Пенсионеров, которые, несмотря на свой преклонный возраст, вынуждены продолжать свою трудовую деятельность», – подчеркнул Миронов.

В то же время парламентарий отметил позицию главы государства по этой проблеме. «Хорошо известна позиция президента. Он уже поручал правительству проработать этот вопрос, однако до сих пор проблема остаётся не решённой. Чтобы вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам не положили под сукно, мы снова решили поднять этот вопрос и теперь направляем законопроект напрямую в кабмин», – сказал лидер «СР».

Миронов также уточнил, что вместе с этим его партия намерена добиваться выплаты работающим пенсионерам тех денег, которые они потеряли из-за отмены индексации пенсий шесть лет назад. На сегодняшний день долг превысил 1,4 триллиона рублей, и эта сумма постоянно растёт.

«Сумма большая, даже огромная, но мы уверены, что при желании Минфин сможет найти необходимые средства. В крайнем случае, можно воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния. На сегодняшний день в нём собрано 13,5 триллионов рублей. Это более 10% ВВП. По сути, эти деньги лежат на счетах «мёртвым грузом». Так почему же не расплатиться с пенсионерами и не вернуть людям положенные им деньги?» – задаётся вопросом Миронов.

Как сообщал «Новый День», вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам Миронов предложил в октябре 2020 года во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал эту инициативу и сказал, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть над чем поработать. В начале февраля 2021 года сообщалось правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих.

В конце марта 202й года Государственная дума отклонила три смежных законопроекта ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам. Представители фракции «Единая Россия» фактически уступили право такой инициативы президенту РФ, объяснив это «вежливостью».

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была законодательно отменена в России в конце 2015 года и не производилась с 1 января 2016 года. Правительство РФ объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита ПФР, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие. Занимавший тогда должность премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что работающие пенсионеры реализуют какие-то дополнительные собственные потребности, поэтому вполне «справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала». «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы», – пояснял он.

Оппозиция в Госдуме регулярно поднимала вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все инициативы такого рода блокировала «Единая Россия» при отрицательной оценке законопроектов правительством.

Москва, Светлана Антонова

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