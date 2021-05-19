«Сплошное вранье и лицемерие в интересах правящей партии»: Мосгордума решила отдыхать 4 месяца

Сегодня на пленарном заседании Московская городская дума со скандалом утвердила сроки своих каникул. Как передает корреспондент РИА «Новый День», летний отпуск столичного парламента в этом году продлится с 24 мая по 19 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента, несмотря на резкие возражения думской оппозиции.

Во время представления документа было заявлено, что «Московская городская дума работает по партийному принципу», и накануне выборов в Госдуму партиям нужно «сосредоточиться на избирательной кампании».

Проект решения вызвал бурное возмущение парламентской оппозиции. «Если у «Единой России» не хватает активистов, и надо привлекать депутатов Мосгордумы, то почему должны страдать другие депутаты», – заявил представитель фракции «Яблоко» Сергей Митрохин.

Критику поддержал депутат Дмитрий Локтев. «Почему права москвичей на представление их представительства в городском парламенте ставятся ниже, чем другие выборные процессы. Если «ЕдРу» вдруг избираться захотелось, они вспомнили наконец, что у них партия «Единая Россия», почему-то от этого должны страдать избиратели других депутатов… Если кто-то устал и не может, не хочет работать, сдавайте мандат и работайте на агитационных кампаниях столько, сколько захотите», – сказал он.

Также оппозиция обратила внимание на количество запланированных документов, которые необходимо принять до каникул. «У нас сейчас на рассмотрении в плане на 2 квартал уже больше 30 законопроектов не рассмотренных, когда мы их будем рассматривать? Под новый год в прошлом году вспомните, что было. В этом году у нас законопроектов еще больше. Мы с нового года заседаем сегодня всего шестой раз. Не могу сказать, что мы сильно перетрудились», – пояснила депутат от «Яблока» Дарья Беседина.

Депутаты от КПРФ со своей стороны обратили внимание на тему социальной справедливости, когда «в стране средняя зарплата едва превышает 30 тысяч рублей, а депутаты от «ЕР» с зарплатой от 500 тысяч рублей объявляют себе перерыв на 4 месяца». «Как это смотрится с точки зрения людей, которые вынуждены на двух, кто-то на трех работах работать, чтобы выжить просто. Без отпусков многие работают годами. А вы себе почти 4 месяца берете отдыха, в то время как лежат законопроекты, например, кредитная амнистия, которые как раз таким людям могли бы быть полезны, облегчить их положение здесь-сейчас, по полмиллиона списать долгов с самых нуждающихся. А вы уходите на перерыв. На 4 месяца, поехать, позагорать, отдохнуть, и зарплату полмиллиона в это время пополучать. Что плохого, довольны все «единороссы»... Оппозиция только что-то возмущается, непонятно. У «Единой России» все хорошо», – заявил представитель фракции КПРФ Евгений Ступин, отдельно подчеркнув, что «это какое-то сплошное вранье, лицемерие и двойные стандарты в интересах одной единственной правящей партии «Единая Россия».

Кроме того, оппозиция напомнила, что нынешние депутаты столичного парламента из фракции «Единая Россия», избираясь два года назад, «стеснялись «ЕР», прикидывались самовыдвиженцами, независимыми кандидатами, обманывали москвичей». «А теперь о выборах вот партия «ЕР» вспомнила… Самим-то не смешно!? Это сделано, чтобы часть депутатов от «ЕР», большие зарплаты, полмиллиона рублей, отдохнули 4 месяца, другая часть – действительно помогла избраться партии власти, но главная цель – это лишить нас, оппозиционных депутатов, озвучивать реальные проблемы людей с трибуны Мосгордумы, лишить нас возможности принимать нужные людям законопроекты, потому что нас боятся, потому что боятся правды, которую мы говорим. Потому что ее слышат люди, потому что ложь и глупость представителей партии власти уже всем надоела», – констатировала депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Критику поддержал представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов. «У кого-то очень свербит на четыре выборных месяца отодвинуть слишком много громких и независимых депутатов Мосгордумы куда-нибудь в дальний угол, чтобы не мешали выборы проводить… Кто мешает работать в округах, если один раз в месяц мы будем собираться здесь, чтобы провести заседание. У нас действительно куча нерассмотренных проектов. Один из них проект по округу Губенко, он действительно призван предотвратить грозящее нарушение избирательного законодательства. Нельзя проводить выборы в округе Губенко в Единый день голосования, они обязаны там быть раньше. Если мы этого не примем, то будет простое нарушение закона. Ну да, нам не привыкать. Такое ощущение, что после летнего обнуления Конституции мы все живем под таким большим транспарантом: «Теперь можно все!», – подчеркнул Тимонов.

По итогам обсуждений, предложенная продолжительность отпуска Мосгордумы не изменилась. Большинством голосов постановление было принято в заявленном виде. Тем не менее, думская оппозиция обратилась в прокуратуру с просьбой оценить такое решение на предмет соответствия закону, который предписывает проводить пленарные заседание не реже одного раза в три месяца.

Москва, Мария Соколова

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