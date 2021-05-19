«Закон о трусливой импотенции партии власти»: Мосгордума обновила выборные правила

Сегодня Московская городская дума утвердила новый эксперимент по дистанционному электронному голосованию на выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ дает возможность менять схему округов в связи с изменением численности избирателей, а кандидаты смогут собирать подписи с использованием системы «Единый портал Госуслуг». При этом новые правила оговаривают дополнительные ограничения, которые ранее утвердили на федеральном уровне.

В ходе обсуждения представители думский оппозиции обратили внимание на противоречие в избирательном законодательстве в связи с введением понятия «иностранный агент», назвав это «позором и шельмованием: в любой момент, любой кандидат, партия, организация может быть объявлена иноагентом».

«Иностранные граждане у нас могут голосовать на муниципальных выборах с определенными оговорками. А при этом у нас вводится понятие «иноагента», который не сможет ни в каких выборных процессах участвовать. Вообще, это достаточно странная история. То есть, человек, который напрямую имеет иностранное гражданство, он не поражен в правах, а тот, кому этот иностранный гражданин перевел на Сбербанк 100 рублей, будет поражен в правах и не сможет избираться. Вообще очень странная логика – не очень понятно, для чего это введено. Я бы описывал это какими-то паническими страхами, связанными с реальной избирательной кампанией», – заявил депутат от КПРФ Павел Тарасов.

Комментируя введение многодневного голосования, парламентарий обратил внимание, что «единственная цель – что бы у наблюдателей не было возможности все три дня контролировать голосование». «Позиция партии КПРФ – голосовать против данного законопроекта и в целом против дистанционного электронного голосования. Такое голосование – способ исключительной фальсификации позиции избирателей. И прошедшее тестирование данной системы показало возможность неоднократного голосования избирателя на данных выборах. Абсолютно уверены, что это будет использовано для получения необоснованного преимущества на выборах партии власти, вразрез с позицией избирателей», – сказал Тарасов.

Как заявил независимый депутат Дмитрий Локтев, все предложенные изменения призваны привести в соответствие законы Москвы с федеральными законами, но ситуация с фальсификацией итогов голосования на выборах от этого не улучшится. «Госдума присылает нам законы – это не значит, что москвичи в нашем лице должны слепо с ними соглашаться. Я как сотрудник ГБУ не понаслышке знаю, что такое программа «Зритель», что такое принуждение к голосованию через «Активный гражданин». И не надо это отрицать, уважаемые коллеги из «Единой России». Это есть. Это можно проверить, и данные эти есть. Поэтому существующий законопроект принимать нельзя, он лишь ущемляет москвичей в их правах», – пояснил он.

«Для чего все это? Чтобы протащить кандидатов от «Единой России» на мэрских выборах, на Госдуме, на всех остальных. Почему? Потому что в Москве по последним опросам «Левада-центра» (организация признана иноагентом), рейтинг «ЕР» – 15%. У вас нет никакой поддержки в Москве избирателей», – подчеркнул Локтев.

При этом депутат назвал этот документ законом «о трусливой импотенции партии власти». «По сути, коллеги, которые так любят поливать известной субстанцией прошлое нашей страны, в частности, Советского Союза – за отсутствие демократии, конечно, проголосуют за этот проект и распишутся в создании в нашей стране пародии на самое худшее, что было в СССР. Ведь понятно, что выборный процесс становится абсолютно марионеточным, лишенный честности и прозрачности. Уже никто из независимых депутатов не сможет пройти такой ценз, если не пойдет на преступный сговор с властями города», – пояснил Локтев.

Депутат от «Яблока» Евгений Бунимович заявил, что поддержать такие изменения «невозможно». «У меня из головы не выходит картинка, как выпускники белорусских школ возвращали свои золотые медали, похвальные листы, грамоты, потому что им было стыдно за своих учителей, которые участвовали в том, что они считали фальсификацией выборов. Не дай Бог, нам до этого дожить, потому что это просто страшно. И страшней многого другого. Что касается законопроекта, то он очень похож на многие законопроекты, которые принимаются в последнее время. В нем намешано все сразу. Есть разумные вещи, есть спорные – и все это подается в смешанном винегрете. Поддерживать это невозможно», – констатировал Бунимович.

Тем не менее, парламентское большинство проголосовало за новые правила на выборах.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.05.21

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