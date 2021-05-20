Не так поняли: власти Москвы отказались от идеи штрафовать граждан, не следящих за здоровьем

Власти Москвы не планируют введение штрафов для граждан за безответственное отношение к своему здоровью. Об этом заявили в пресс-службе комплекса социального развития столицы после слов вице-мэра Анастасии Раковой о возможных санкциях для тех, кто не следит за своим здоровьем.
«Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. <...> Никаких планов о введении штрафов заявлено не было», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы соцкомплекса.
В ведомстве также уточнили, что идея софинансирования обсуждается в случае, если запущенное состояние здоровья пациента стало следствием того, что он долгое время не обращался к врачам, то есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его лечения.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.05.21
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