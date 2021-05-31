«Ситуация недопустимая»: Госдума займется проблемой роста цен на металлы

Нижняя палата российского парламента подключится к решению проблемы с ростом цен на металлы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление вице-премьера РФ Андрея Белоусова о необходимости вернуть в бюджет сверхдоходы металлургов. По словам Володина, такая ситуация с необоснованным завышением стоимости недопустима.

«Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов. Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения – они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет», – пояснил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

«В этой ситуации недорабатывают ФАС и министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», – подчеркнул он.

В то же время Володин обратил внимание, что рост цен на металл повлек дополнительные расходы граждан и государства, в том числе, это сказалось на стоимости жилья в новостройках.

«Считаю правильным высказать позицию. Она основана на решении Государственной Думы, которое было принято неделю назад – 25 мая. Мы говорили о том, что стоимость металла выросла от 50 % и выше. На кровельное железо и другие металлические изделия – еще больший рост. Дано поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы комитету ГД по контролю [и Регламенту]»,– отметил Володин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.21

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