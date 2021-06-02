Это называется «ретроактивность»: Совет Федерации утвердил ограничения избирательного права для причастных к экстремизму

Сегодня Совет Федерации утвердил закон о расширении перечня ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней. Запреты касаются организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также причастных к ним лиц.

Представляя документ, сенатор Андрей Клишас пояснил, что не имеют права быть избранными руководители, работники, иные лица, причастные к деятельности такой организации, если вступило в законную силу решение суда о ее ликвидации или запрете деятельности. «Критерии, по которым определяется причастность. Она предполагает непосредственную реализацию целей или форм деятельности, в связи с которыми организация была признана экстремистской, выражение поддержки высказываниями, в том числе в сети Интернет либо иными действиями, предоставление, например, денежных средств тем целям или формам деятельности организации, в связи с которым она была признана экстремистской. То есть, должна присутствовать четкая взаимосвязь между теми действиями лица и самим фактом того, что организация признается экстремистской, то есть это не любая деятельность», – уточнил он.

Сенатор также пояснил, что ограничение распространяется на руководителей такой организации, «в срок, начинающийся за три года до вступления указанного решения суда в законную силу, на лиц, являвшихся работниками организации и иных причастных лиц, – за один год до решения суда».

Касаясь вопроса об обратной силе закона, Клишас пояснил, что никаких нарушений в документе нет. «Это не обратная сила закона. В праве это называется ретроактивность. То есть, анализ предыдущих периодов для того, чтобы ввести новые правила или ограничения на будущие периоды. То, что в данном случае и сделано. Поэтому никаких нарушений с точки зрения Конституции здесь нет», – отметил он.

Согласно принятым изменениям, ограничения пассивного избирательного права на выборах всех уровней будут действовать 5 лет для руководителей таких организаций, и 3 года для участников, а также причастных лиц.

Стоит отметить, что ранее при рассмотрении законопроекта в Госдуме депутаты из КПРФ и ЛДПР подвергали жесткой критике эти нововведения, обращая внимание на их антиконституционность. В частности, представитель компартии Алексей Куринный заявлял, что документе заложено «безусловное противоречие базовым правовым, нормам, в частности, даже нашей Конституции – статьи 54, которая однозначно говорит, что закон, ужесточающий ответственность, не может применяться к тем правоотношениям, которые возникли раньше». «Однозначное нарушение. Нам кажется, что у Конституционного суда не будет другой возможности, другого решения, кроме как отменить данный законопроект...» – пояснял он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны подчеркивал, что «данный законопроект по мнению всех юристов, которые еще считают себя юристами, грубо нарушают права и свободы человека, гарантированные нам Конституцией». «Второе. Это установление ответственности за деяния, которые на момент совершения не считались преступлением или правонарушением. Даже если судом будет установлено, что какое-то лицо у себя на странице «Фейсбук» или в комментариях к какому-то там обсуждению одобрило право граждан выходить на защиту чего-то или кого-то, то все. Это уже является основанием для того, чтобы этот гражданин был лишен пассивного избирательного права. Это в нормальных странах не делается», – констатировал Иванов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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