«Жадность – это очень хорошо»: миллиардер Мордашов включился в дискуссию с правительством РФ

Жадность является двигателем прогресса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил долларовый миллиардер, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, комментируя обвинения со стороны правительства РФ в адрес бизнеса.

«Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется это немного странно. Я осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше. Это очень хорошо», – заявил Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, жадность является двигателем прогресса. «Трудно представить себе предпринимателя, который не хочет больше, как, впрочем, наверно, и министры, и заместители председателя правительства. Это хорошо – хотеть большего. И если люди в рамках законов, не нарушая правила, хотят больше и делают что-то в этом направлении, обвинять их в этом, мне кажется, странно» – пояснил миллиардер.

Как считает бизнесмен, правительству РФ не хватает осознания «каких-то фундаментальных вещей». «Нам важно какие-то фундаментальные вещи осознать и им следовать. У меня бывают ситуации, когда чуть ли не в один день приглашают на совещания, где обсуждают, как перебалансировать цены, скажем так, с использованием современной терминологии, и в тот же день приглашают на совещание, где обсуждают, как нам повысить инвестиционную привлекательность и как нам дать налоговые льготы. Что интересно – и то, и другое делается совершенно искренне. Вот и в первом, и во втором случае иногда это одни и те же люди…» – подчеркнул Мордашов.

«Мы все часть одного общества, поэтому давайте разговаривать, хотя бы обсуждать – что и как. Нет единой правильной точки зрения. Наверно вот этот диалог – единственный инструмент достижения общественного консенсуса, который должен лежать в основе всех инструментов, которые применяет государство», – подытожил предприниматель.

Согласно последнему рейтингу журнала Forbes, Алексей Мордашов является самым богатым в России бизнесменом с состоянием в $29,1 млрд.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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