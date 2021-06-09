«Пенсионную реформу нужно было принять»: Медведев отчитался о достижениях «ЕР» и заявил о неизбежности победы на выборах

Председатель «Единой России», бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев по-прежнему считает реформу с повышением пенсионного возрастя для граждан РФ оправданной. Об этом он заявил сегодня совместном заседании Высшего и Генерального совета «ЕР», на котором подводят итоги выполнения предвыборной программы парти на выборах в Госдуму 2016 года.

«Пенсионная реформа – это было крайне непростое решение. Однако его нужно было принять, чтобы ежегодно повышать пенсии в будущем и гарантировать устойчивость финансовой системы страны. Мы тщательно проанализировали международный опыт. Большинство стран приняли такое решение раньше нас. И мы пошли на этот шаг осознанно», – цитирует Медведева пресс-служба «ЕР».

Стоит отметить, что работающие пенсионеры были лишены индексации пенсий также во время работы Медведева на посту главы правительства РФ. Премьер тогда объяснял, что пожилые люди работают не потому, что у них небольшая пенсия, а потому что у них есть дополнительное потребности. «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы», – пояснял Медведев.

Несмотря на очевидную крайнюю непопулярность пенсионной реформы, которая была продавлена «единороссами», председатель «ЕР» уверен, что у его партии есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Москва, Светлана Антонова

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