Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в Москве будет отменен с 21 июня. Об этом говорится в указе мэра российской столицы Сергея Собянина. При этом в документе отмечается, что ряд новых и введенных ранее ограничений останется в силе до 29 июня.

В частности, будет продлен запрет на ночную работу ресторанов, оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, а также на посещение детских игровых комнат и зоопарков.

Согласно указу Собянина, также приостанавливается посещение гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 1000 человек. Вместе с тем, при проведении концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий запрещается посещение гражданами зон, не предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и иных подобных мест).

В документе также оговаривается проведение эксперимента с организацией «бесковидных» ресторанов и кафе.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

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