«Голосования на пеньках не будет»: ЦИК утвердил только один вариант волеизъявления

На предстоящих в сентябре парламентских выборах голосование на придомовых территориях использоваться не будет. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, избиратели будут голосовать только в помещении.

«В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием «на пеньках». Оно достойно выполнило свою функцию. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять», – сказала Памфилова.

Как сообщила глава ЦИК, в эту избирательную кампанию голосование вне избирательного участка может быть организовано в исключительном случае. «Мы предусмотрели только одну форму, и то, в очень ограниченных случаях, когда территориальные комиссии, исходя из местных условий, должны представить все необходимые причины, обосновать, почему они предлагают дополнительные к основным видам голосования», – пояснила она.

Памфилова уточнила, что в сентябре проголосовать вне участка смогут только те, кто «действительно не может» прийти на участок. «Самое главное – в помещениях. Это гражданин на дому, и здесь мы упорядочиваем, никаких вольностей. Возвращаем голосование на дому к его истинному значению – именно те люди, которые не могут прийти на участок», – подчеркнула Памфилова.

Как сообщал «Новый День», ранее ЦИК принял решение о проведении трехдневного голосования на предстоящих сентябрьских выборах – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.06.21

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