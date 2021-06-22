«Ждем выборов…» Матвиенко оценила работу сенаторов в весеннюю сессию

Весенняя сессия для Совета Федерации была насыщенной и плодотворной. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. При этом она выразила надежду, что по итогам выборов в сентябре среди сенаторов сохранится баланс опытных и «новых интересных людей».

«Эта сессия короче на месяц, чем обычно. Это связано с предстоящими выборами в Госдуму. Несмотря на то, что она короче, она была не менее плодотворной и насыщенной, чем предыдущие сессии. Мы единственный орган, который никогда не прекращает свою работу», – отметила Матвиенко, уточнив, что после официального завершения весенней сессии сенаторы продолжат работу – запланированы заседания комитетов, а также парламентские слушания и круглые столы.

Всего за время весенней сессии Совет Федерации принял один конституционный и 219 федеральных законов. При этом «на завтрашнее заседание запланировано около 150 законов». «Наша законотворческая деятельность была основана на указе президента о национальных целях развития, сосредоточена на реализации Послания президента, а также обусловлена теми проблемами, которые продиктовала жизнь. Я имею в виду пандемию, необходимость срочного реагирования на её последствия, поддержки экономики, граждан, и многое другое», – подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совета Федерации выделила принятые в финансовой сфере законы, в частности, по защите неквалифицированных инвесторов и недобросовестных коллекторов, а также обратила внимание на еще одну сферу – поддержку регионов. «Очень важно, что было сказано президентом на Петербургском экономическом форуме, что ответственность за равномерное развитие регионов РФ – это не только ответственность региональных элит, но и федерального центра. Мне кажется, правительство это услышало. Будут разрабатываться планы социально-экономического развития по каждому региону с учетом его специфики. В конечном итоге главное направление нашей политики – это повышение качества жизни наших людей. Чтобы государство было удобным, комфортным для проживания, создавало условия для самореализации людей. И конечно в большей части это будет зависеть от ускоренного развития субъектов РФ», – пояснила она.

Что касается обновления Совета Федерации после сентябрьских выборов, Матвиенко рассчитывает, что сохранится баланс. «Надеюсь, что это будет баланс. То есть, останутся и часть опытных сенаторов, которые продолжат свою работу, ну и часть новых людей придут. Для нас такое обновление всегда чувствительно в хорошем смысле этого слова. По итогам выборов прошлого года пришло так много новых интересных людей. И очень активных, что я очень приветствую… Ждем выборов», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.06.21

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