Собянин раскрыл возможные сроки ковид-ограничений

Необходимо два-три месяца, чтобы массовая вакцинация от коронавируса начала давать положительный результат. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, пока в столице хотя бы первый компонент препарата от covid-19 получили более 2 млн человек.

«Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация – дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца», – пояснил Собянин, комментируя введение новых ограничений, которые касаются массовых мероприятий и работы предприятий общественного питания.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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