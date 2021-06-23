«Ходить по домам не будем»: ЦИК переходит на бесконтактную форму информирования россиян

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России будет вести информационно-разъяснительную работу только бесконтактно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

«Надеемся, что через три месяца ситуация будет более благоприятной, улучшится… Чтобы нам максимально обезопасить наших граждан, акцент на информационно-разъяснительной нашей деятельности будет сделан упор на бесконтактные способы информирования граждан», – отметила она.

Памфилова подчеркнула, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом «ходить по домам мы не будем». «Мы в ближайшее время по традиции заключим соглашения со всеми нашими партнерами, кто нам всегда помогал, помогает и будет помогать распространять там, где большое количество людей, наши материалы в виде динамических заставок, на плазмах, на панелях, на билбордах, в магазинах, транспорте – там, где люди бывают. Но, в основном, это бесконтактно. Ходить по домам и вручать листовки мы не будем. Минимальные контакты. Бесконтактные способы информирования граждан», – заключила глава ЦИК.

Напомним, на 19 сентября назначены выборы в Госдуму. В этот день также пройдет голосование на выборах ряда глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.06.21

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