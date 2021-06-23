«Ошибки прощаться не будут»: ЦИК объявил о жестком контроле за расходованием выборных денег

Контроль за расходованием средств на проведение выборов в регионах будет жестким со стороны Центризбиркома. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. По его словам, на счет комиссии уже поступило из федерального бюджета 21,4 млрд рублей, и в ближайшее время деньги поступят в регионы.

«Подчеркну, денег внешне много, но, если смотреть по вознаграждению членам участковых комиссий – не Бог весть что, хотя в 1,7 раза больше, чем было в 2016 году», – отметил он.

«Деньги на основную кампанию будут направлены до пятницы этой недели в избирательные комиссии субъектов РФ. Деньги на закупку СИЗов (средств индивидуальной защиты) будут направлены не позднее середины следующей недели. В четверг-пятницу деньги точно будут в регионах», – уточнил Булаев.

По его данным, распределение средств между регионами проходило в режиме «ручного управления». «Надеюсь, у регионов не появится ощущения, что кто-то получил больше. Есть определенные критерии, и есть то, что мы называем «ручным управлением», когда в такой стране, с таким обилием разностей между субъектами РФ, когда разные коэффициенты по оплате труда, разные климатические условия, географические условия и разные расстояния между участковыми избирательными комиссиями вряд ли можно применить одну формулу для всех. Это попытка оценить потребности и дать денег столько, чтобы избиркомы не испытывали потребности поиска денег где-то в другом месте – это запрещено законом», – пояснил он.

Замглавы ЦИК обратил особое внимание, что контроль за расходованием выделенных в региональные избиркомы будет жестким. «Если мы работаем вместе, плечом к плечу, давайте доверять друг другу, давайте не подставлять никого и не подставляться сами. Ошибки в этом направлении прощаться никому не будут. Поэтому жестко контролируются ценовые показатели, объемы и эффективное использование того, что мы закупаем», – подчеркнул Булаев.

В федеральном бюджете на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы предусмотрено 16,6 млрд рублей. Еще 4,8 млрд выделяется из резервного фонда правительства РФ на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Избиркому Москвы будет направлено 802 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

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