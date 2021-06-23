В театр по «бесковидному» коду: минкульт РФ поддержал идею Собянина

Министерство культуры РФ выступило с рекомендациями о введении системы пропуска по QR-коду в федеральные театры и кинотеатры в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минкульта.

«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», – сказали в пресс-службе.

Для учреждений, которые не будут использовать QR-коды, вводится ограничение максимального количества зрителей до 500 человек. «Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», – уточнили в пресс-службе минкульта.

Накануне мэрия Москвы ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от COVID-19, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Москва, Светлана Антонова

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