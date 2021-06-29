Ненастье в московском регионе: поваленные деревья, транспортные проблемы, перебои с электричеством и гибель ребенка

В московском регионе восстанавливают инфраструктуру после вчерашнего урагана и сильного ливня, в результате которого были повалены сотни деревьев, повреждены десятки автомобилей, затоплены улицы и метрополитен, а в Подмосковье возникли проблемы с электроснабжением в 11 городских округах.

По данным пресс-службы вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, 28 июня в регионе местами выпало до 90% от месячной нормы осадков. Из-за повреждения электросетей наиболее пострадали Балашиха, Раменский округ, Коломна и Богородский округ. «Энергетики полностью восстановили электроснабжение 24 тыс. человек в 11 городских округах, все жители подключены к электроснабжению по постоянной схеме», – говорится в сообщении.

В Москве было повалено 170 деревьев, в Подмосковье – 108, отмечает РИА «Новости» в экстренных службах. На улицах столицы было повреждено 45 автомобилей, в области – 20 машин.

По данным синоптиков, в Москве за сутки выпало порядка 80% месячной нормы осадков. В результате ненастья были затоплены улицы, прерывалось движение метро и наземного транспорта.

От урагана в мегаполисе пострадало три человека. «Упавшими ветками и деревьями травмированы женщины 20 и 75 лет, а также 60-летний мужчина, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Как сообщается, пострадавшие получили мелкие травмы и ушибы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В подмосковном Королеве на детской площадке погиб ребенок после падения на него ветки дерева. Следственный комитет проводит проверку этого инцидента.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в регионе вновь вероятна гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.06.21

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