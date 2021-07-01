В Москве объявлено о начале повторной вакцинации от коронавируса

Сегодня мэрия Москвы объявила о начале повторной вакцинации от коронавируса для жителей столицы, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад.

Как говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы, жители мегаполиса могут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации.

Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации.

Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

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