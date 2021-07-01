Мэрия Москвы узнает всех по лицу: столичные власти расширяют возможности идентификации граждан

Московская мэрия планирует расширить использование биометрии в информационных системах для идентификации граждан. Как пишет газета «Коммерсантъ», подведомственное столичному департаменту информационных технологий (ДИТ) ГКУ «Инфогород» заключило контракт с системным интегратором «ТаскДата» на доработку Системы управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы в 2021-2022 годах.

По информации мэрии, столичные информационные сервисы будут дополнены новыми способами аутентификации. Обязательная биометрия, согласно документу, вводится для доступа в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД; в нем хранятся данные с городских камер наблюдения) ДИТ Москвы. «В перспективе модуль может использоваться при оказании услуг и сервисов, где необходимо подтверждение личности», – пояснили в департаменте, подчеркнув, что введение обязательной биометрической верификации на mos.ru не планируется.

Как отметили в ДИТ, качестве основного инструмента биометрии для граждан будет использована федеральная Единая биометрическая система (ЕБС, ее оператором выступает «Ростелеком»). Пока, по данным издания, мэрия не договорилась с «Ростелекомом» об условиях, и допускает использование альтернативной биометрической системы.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский не исключает, что параллельно с добровольным использованием биометрического способа идентификации будет проводиться мягкая «пропаганда» этого механизма.

По мнению директора АНО «Инфокультура» Ивана Бегтина, если договориться с «Ростелекомом» об использовании ЕБС не получится, хранение биометрии москвичей могут поручить ЕЦХД, где хранится гигантский объем видеозаписей с камер наблюдения с функцией распознавания лиц. «Обладание биометрическими слепками жителей города может упростить властям поиск людей в видеопотоках, улучшить работу систем распознавания лиц», – отметил Бегтин и добавил, что в недалеком будущем этот механизм позволит автоматически выписывать штрафы, например, за переход дороги в неположенном месте.

По данным газеты, стоимость контракта с «ТаскДата» составила 88,7 млн рублей. Издание обращает внимание, что основными владельцами «ТаскДата», по данным «СПАРК-Интерфакс», выступают Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Последний, по данным СМИ, в мае был арестован по обвинению в мошенничестве при создании системы удаленного доступа к данным о недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.07.21

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