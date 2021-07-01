В Москве закончились вакцины от коронавируса «Эпивак» и «Ковивак»

В Москве закончились запасы вакцин от коронавируса «Эпивак» и «Ковивак». Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, запись на прививку этими препаратами приостановлена.

«Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», – уточнили в мэрии.

Жителям столицы пока доступна только вакцина «Спутник V».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

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