«Это невозможно»: в мэрии Москвы пообещали не останавливать городской транспорт

Власти Москвы в условиях роста заболеваемости коронавирусом не намерены останавливать работу городского транспорта. Об этом сообщил вице-мэр Максим Ликсутов сегодня на сессии Московского урбанистического форума. По его словам, такое решение «невозможно».

«Мы знаем, что остановка городского транспорта – это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано», – пояснил Ликсутов, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Городской транспорт работает по самым жестким стандартам», – почеркнул вице-мэр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

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