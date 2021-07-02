Рост цен: мэрия Москвы готовится сдвинуть сроки реализации проектов

В результате роста цен на стройматериалы мэрия Москвы готова сдвинуть на более поздний срок старт ряда инвестиционных проектов. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Бочкарев в кулуарах Московского урбанистического форума. По его слова, в первую очередь с проблемами столкнулись дорожно-мостовые объекты.

Как отметил Бочкарев, на изменение цен власти Москвы намерены реагировать гибко, в том числе «оперировать сроками строительства, чуть сдвигать начало каких-то объектов, чтобы потом нагнать их стройкой». «Постараемся максимально экономить бюджетные средства, но не останавливая строительство уже начатых проектов. Мы понимаем, что само строительство в Москве стимулирует экономику города и ближайших регионов. Останавливать стройку нельзя», – сказал вице-мэр.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

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