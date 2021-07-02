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Пятница, 2 июля 2021, 12:11 мск

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Не допустить локдаун: в мэрии Москвы обещают сделать все возможное

Мэрия Москвы намерена сделать все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

«Локдаун – последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун», – цитирует Ракову ТАСС.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной: уровень заболеваемости в Москве по сравнению с общим показателем по стране превышен в три раза.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы,