Не допустить локдаун: в мэрии Москвы обещают сделать все возможное

Мэрия Москвы намерена сделать все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.
«Локдаун – последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун», – цитирует Ракову ТАСС.
Между тем, по данным Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной: уровень заболеваемости в Москве по сравнению с общим показателем по стране превышен в три раза.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 02.07.21
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