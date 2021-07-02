В Москве произошел взрыв

В центре Москвы в жилом доме произошел взрыв. По предварительным данным, речь идет о хлопке газа, передает телеканал «360» со ссылкой на источники.

Как сообщается, взрыв газа произошел на восьмом этаже в жилом доме на Качалинской улице. На место ЧП направлены сотрудники экстренных служб.

По словам источника, признаков горения нет, в результате ЧП хозяйка квартиры не пострадала.

По данным МЧС, хлопнули три баллончика с газом для зажигалок, пожар составил 1 кв метр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

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