российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 июля 2021, 12:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве произошел взрыв

В центре Москвы в жилом доме произошел взрыв. По предварительным данным, речь идет о хлопке газа, передает телеканал «360» со ссылкой на источники.

Как сообщается, взрыв газа произошел на восьмом этаже в жилом доме на Качалинской улице. На место ЧП направлены сотрудники экстренных служб.

По словам источника, признаков горения нет, в результате ЧП хозяйка квартиры не пострадала.

По данным МЧС, хлопнули три баллончика с газом для зажигалок, пожар составил 1 кв метр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

Не допустить локдаун: в мэрии Москвы обещают сделать все возможное. / Правительство РФ одобрило компенсацию многодетным семьям по ипотеке на строительство жилья. / В России подорожают автомобили с пробегом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Кража 560 тысяч долларов: в Москве опустошили ячейку в Сбербанке

Ненастье в московском регионе: поваленные деревья, транспортные проблемы, перебои с электричеством и гибель ребенка

Потоп в Москве: сильный ливень парализовал мегаполис (ВИДЕО)

В Москве после гибели 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело

В Яузе выловили плод недоношенного ребенка

Выкинула в окно: москвичка признана виновной в убийстве 3-месячной девочки

Хулиганство: после стрельбы на Красной площади возбуждено уголовное дело

В Москве за стрельбу на Красной площади задержан художник Крисевич

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,