Мэр подмосковной Коломны обнаружен мертвым

Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев обнаружен мертвым в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство», – сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале «112» сообщается, что мэр найден с огнестрельным ранением. Следствие проверяет разные версии случившегося, в том числе, убийство.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 02.07.21
В Москве произошел взрыв. / Не допустить локдаун: в мэрии Москвы обещают сделать все возможное. / Правительство РФ одобрило компенсацию многодетным семьям по ипотеке на строительство жилья. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube