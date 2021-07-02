российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 июля 2021, 12:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мэр подмосковной Коломны обнаружен мертвым

Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев обнаружен мертвым в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство», – сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале «112» сообщается, что мэр найден с огнестрельным ранением. Следствие проверяет разные версии случившегося, в том числе, убийство.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

В Москве произошел взрыв. / Не допустить локдаун: в мэрии Москвы обещают сделать все возможное. / Правительство РФ одобрило компенсацию многодетным семьям по ипотеке на строительство жилья. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В подмосковном Пушкине произошла драка в очереди на прививку от коронавируса

Гибель 6-летнего мальчика в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Ненастье в московском регионе: поваленные деревья, транспортные проблемы, перебои с электричеством и гибель ребенка

Ураган в Подмосковье: на детской площадке погиб ребенок

Квартирные мошенники: в Москве завершено расследование дела о крупной банде аферистов

Москва «поплыла»: на двух линиях метро остановлено движение поездов

Поножовщина в детском лагере: за убийство задержана вожатая

Бывший высокопоставленный сотрудник подмосковного управления СКР получил 7 лет «строгача»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,