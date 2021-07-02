Мэр подмосковной Коломны обнаружен мертвым

Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев обнаружен мертвым в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Глава Коломенского городского округа найден мертвым в квартире. Предварительно – самоубийство», – сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале «112» сообщается, что мэр найден с огнестрельным ранением. Следствие проверяет разные версии случившегося, в том числе, убийство.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.07.21

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