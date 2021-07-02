Доведение до самоубийства: после гибели мэра Коломны возбуждено уголовное дело

Следственный комитет подтвердил гибель главы Коломны Дениса Лебедева от огнестрельного ранения и возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

«2 июля 2021 года в г.о. Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа», – подтвердили в СКР.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ», чтобы «объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

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