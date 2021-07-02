Кровавая свадьба в новой Москве: завершено расследование резонансного уголовного дела

В новой Москве завершено расследование громкого уголовного дела об убийстве жениха и его брата на свадьбе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, один фигурантов причастен к еще одному преступлению.

Убийство было совершено вечером 22 января 2021 года во время свадьбы на территории новой Москвы. По данным ведомства, между гостями произошёл конфликт, в ходе которого один из них совершил несколько выстрелов в жениха и его брата, после чего скрылся. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте.

Подозреваемый был задержан короткий срок. «В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив, что у него произошел конфликт с потерпевшими, на почве личных неприязненных отношений. После этого он позвонил брату, сообщил о намерении совершить убийство потерпевших и попросил предоставить ему орудие совершения преступления, что и было сделано родственником», – уточнили в СКР.

Кроме того, в ходе расследования было установлено еще одно преступление, совершенное подозреваемым в 2018 году. «В июле 2018 года мужчина, передвигаясь на своем автомобиле по территории новой Москвы, используя охолощенный автомат, произвел несколько выстрелов в воздух. Под тяжестью имеющихся доказательств, обвиняемый полностью признал свою вину по данному эпизоду преступной деятельности», – сообщили в ведомстве.

Братья 32-х и 34-х лет в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве и убийство двух лиц), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)». Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

«Ответ очень простой…» Посол Италии назвал условие открытия границ для российских туристов. / Доведение до самоубийства: после гибели мэра Коломны возбуждено уголовное дело. / «Специалистов у нас не воспринимают»: эксперты назвали главную проблему российского футбола. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»