По заявлению сестры: Виктор Батурин вновь арестован по уголовному делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца скандально известного бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

По данным РБК, дело связано с событиями 2011 года, когда Батурин судился с сестрой из-за акций ее компании «Интеко». В 2005 году его уволили из компании «Интеко», и вскоре между родственниками возник спор о разделе активов. У них оказались разные версии приложений к документу: в версии документа Виктора Батурина его сестра обязалась выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко», а в редакции документа Елены Батуриной этот вопрос не был урегулирован.

Как попытку мошенничества следствие квалифицировало то обстоятельство, что Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в «Интеко», утверждала его адвокат. Он представил в суд договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Защитница Батурина ссылается на данные независимых судебных экспертиз в России и Австрии, которые «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной».

Батурин занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций компании «Интеко». В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его в семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.07.21

В Москве вынесен приговор мошеннице, пытавшейся обмануть родственника Сталина. / Дело на миллиард: две компании получили крупный штраф за завышение нефтяных цен на бирже. / ВОЗ призвал тестировать школьников на Covid-19 и отказаться от дистанта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»