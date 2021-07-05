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Понедельник, 5 июля 2021, 17:09 мск

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Глоток жидкости для розжига огня: в Москве госпитализирован малолетний ребенок

Следственный комитет организовал проверку ЧП с экстренной госпитализацией малолетнего ребенка, который, по предварительным данным, выпил жидкость для розжига огня. Об этом сообщали пресс-служба московского главка ведомства.

По данным СКР, ребенок был госпитализирован из квартиры жилого дома на улице Ивана Сусанина. По результатам медицинского обследования диагностировано отравление.

По предварительным данным, малолетний находился в гостях со своими родителями, когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего взрослые незамедлительно обратились за медицинской помощью.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

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