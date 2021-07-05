В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом говорится в сообщении московского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, утром 29 июня мужчина, находясь в квартире жилого дома в Юго-Западном административном округе города Москвы совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, которая пришла в квартиру к своим знакомым. О произошедшем девушка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Сообщается, что по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.07.21

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