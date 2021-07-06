Собянин распорядился о финансовой поддержке бизнеса в период ковид-ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о поощрении предприятий и организаций, которые выполняют требования об обязательной вакцинации сотрудников, также о дополнительной поддержки заведений общепита. Бизнесу обещаны льготы по оплате коммунальных услуг и возвращение налога на доходы физических лиц.

Предполагается, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 и более процентов работников, получат грант в виде возврата 100 процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей. «50 грантов предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов – для иных субъектов предпринимательской деятельности», – уточнили в мэрии.

Рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100 процентов фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в третьем квартале 2021 года. Гранты предоставят в четвертом квартале этого года.

Основные условия для получателей грантов – соблюдение требований по использованию QR-кодов и обеспечение вакцинации 60 и более процентов работников в сроки, установленные постановлением главного государственного санитарного врача Москвы.

Напомним, 28 июня в Москве вступили в действие новые ограничительные меры. Все заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут посещать только вакцинированные или переболевшие COVID-19. При этом москвичам необходимо получить специальный QR-код.

Стоит отметить, что такую же систему столичные власти готовы распространить и на другие сферы, помимо общепита. Как заявлял глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, речь идет в том числе об общественном транспорте.

«Давайте вот так уж прямо – общественный транспорт и магазины, может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», – сказал он. При этом чиновник не обозначил сроки возможного введения новых ограничительных мер.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.07.21

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