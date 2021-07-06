В Москве вводят упрощенный порядок получения статуса предпенсионера

В Москве упростили порядок получения статуса предпенсионера. С 12 июля услуга будет предоставляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, личное присутствие в центрах госуслуг «Мои документы» для этого не требуется.

Как говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы, подача заявления на получение статуса предпенсионера будет проводиться в максимально простой форме. Органы социальной защиты самостоятельно запросят все необходимые сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Кроме того, срок рассмотрения заявления сократится с шести до трех рабочих дней.

Уведомление о присвоении статуса будет направляться в личный кабинет на портале mos.ru. Cведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления гражданам мер социальной поддержки.

По решению правительства Москвы для предпенсионеров (мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет) сохранены все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до изменения пенсионного возраста.

В 2019-2020 годах за получением статуса предпенсионера обратились свыше 140 тысяч человек, а за первое полугодие 2021 года – около 44 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.07.21

Строительство жилья в России: поставленные Путиным задачи оказались под грозой срыва. / Каждый десятый россиянин готов сменить работу в случае принуждения к прививке от ковида. / В Турции впервые выявлен штамм дельта-плюс Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»