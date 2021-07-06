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Вторник, 6 июля 2021, 17:59 мск

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С QR-кодом без записи: в МФЦ появились привилегии вакцинированных

Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить все услуги в многофунциональных центрах (МФЦ) без предварительной записи, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных МФЦ.

Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

Кроме того, с середины июня без предварительной записи доступны такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты и полиса ОМС.

Москва, Мария Соколова

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