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Среда, 7 июля 2021, 17:14 мск

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«Это астрономическая цифра»: Собянин сообщил о рекордном за сутки уровне вакцинации от коронавируса

Более 105 тысяч москвичей прошли вакцинацию за минувшие сутки, что стало рекордным уровнем за всю прививочную кампанию в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на церемонии открытия центра вакцинации для иностранных граждан в «Лужниках».

«Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растет с каждым днем. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек – это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», – цитирует слова градоначальника официальный портал правительства Москвы.

По словам Собянина, чтобы дать возможность привиться всем желающим, город открывает новые пункты вакцинации, а существующие переводятся в режим работы «до последнего посетителя». Один из крупнейших прививочных центров в Европе заработал два дня назад в Гостином Дворе, а открытый сегодня центр вакцинации в «Лужниках» превзошел его по своим мощностям.

В настоящее время в столице работает около 300 пунктов вакцинации. Прививку получили 3,1 млн человек, из них оба компонента получили свыше 1,8 млн.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

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Метки / Правительство Москвы

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