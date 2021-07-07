Московские музеи начали переходить на систему QR-кодов

Московские музеи начали вводить систему QR-кодов, подтверждающих получение прививки от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный результат ПЦР-теста. С 7 июля такие ограничения появились, в частности, в Музее космонавтики на ВДНХ, музее-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе «Кусково».

Для детей ограничения не введены, но их должны сопровождать взрослые с QR-кодом.

Ранее департамент культуры Москвы опубликовал приказ с рекомендациями для подведомственных учреждений ввести систему регистрации по QR-кодам.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

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