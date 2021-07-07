Угроза массового закрытия предприятий: бизнес попросил Собянина ослабить требования по вакцинации

Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ослабить меры по обязательной вакцинации. Предприниматели рассчитывают на переходный период или отсрочку вступление в силу ограничительных мер до 15 августа, в противном случае есть угроза массового закрытия предприятий.

«Опора России» просит временно снизить минимальную квоту вакцинации персонала с 60% до 40%. «В связи с резким ростом спроса на вакцинирование, а также с учетом того, что среди работников потребительской сферы (торговли и сервиса) в силу массовой контактности очень много переболевших (в том числе, неофициально) и имеющих медицинские отводы, временно снизить минимальную границу квоты вакцинирования для предприятий с 60% до 40%», – говорится в обращении, которое цитирует РБК.

Ситуацию в Москве предприниматели назвали «чрезвычайно сложной» в связи с «исполнением требований к вводимым ограничениям», что создает «угрозу массового закрытия предприятий малого бизнеса Москвы различных видов деятельности» после 15 июля.

В «Опоре России» считают, что у предпринимателей нет «эффективных правовых механизмов воздействия» на тех, кто по разным причинам не хочет вакцинироваться. «Имеющиеся меры понуждения не способствуют сохранению рабочих коллективов и безостановочной работе предприятий и организаций», – пояснили в бизнес-организации.

Председатель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов в беседе с РБК пояснил, что организация не пытается повлиять на решения санитарных властей. «А вот, что касается приостановки деятельности и введения административных санкций – это меры административные, поэтому мы указали тут сдвижку на месяц, хотя бы на месяц. Потому что до 15 июля значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса работающих в Москве физически, технически могут не успеть [провести вакцинацию персонала]», – пояснил он.

«Речь идет о том, что может повторится та ситуация, которая случилась в 2020 году. Но 2021 год принципиально отличается, потому что в 2020-м – это было первый раз и у некоторых предприятий были хоть какие-то резервы, чтобы пережить эти 2-3 месяца тяжелой ситуации. Но сейчас, после полутора лет эпидемиологических ограничений, такого запаса уже нет», – сказал Несветов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

Московские музеи начали переходить на систему QR-кодов. / Сильная жара: в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности. / Кризис не для всех: российские госбанки в разы увеличили прибыль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»