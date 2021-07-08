Собянин решился на уступки: летние веранды ресторанов и кафе продолжал работу в обычном режиме

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве продолжат работу в обычном режиме до 1 августа включительно. Такое решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр пояснил, что на послаблении ковид-ограничений настаивали предприятия общепита.

«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – отметил Собянин в своем блоге.

По оценке мэра Москвы, последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. «Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек», – отметил Собянин.

По его словам, «в этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе». «Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности», – пояснил мэр.

«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», – заключил Собянин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.07.21

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